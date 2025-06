Calciomercato, dall'Inghilterra: Lucumí vuole partire, il Bologna insiste sulla clausola da 28 milioni. Roma in corsa con Inter, Milan e sei club di Premier

Jhon Lucumí, difensore colombiano del Bologna, è al centro di un vera e propria asta di mercato che coinvolge numerosi club, sia italiani che inglesi. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Aston Villa e Bournemouth sono due delle sei squadre di Premier League che si contendono la firma del centrale classe 1998. Il giocatore ha una clausola rescissoria fissata a 28 milioni di euro, ma i club interessati starebbero spingendo per ottenere uno sconto, considerando che il suo contratto scade nel giugno 2026 e la sua manifesta volontà di lasciare il Bologna quest'estate. Oltre ad Aston Villa e Bournemouth, in Inghilterra si registra l'interesse attivo di Tottenham, Brentford, Brighton, Wolverhampton (che lo segue da oltre un anno) e un possibile ritorno di fiamma del Manchester United.

Anche in Serie A il nome di Lucumí è molto caldo. La Roma lo considera un obiettivo primario per rinforzare la difesa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, i giallorossi non sono soli: anche Inter e Milan sarebbero desiderose di assicurarsi le sue prestazioni, attratte dalla sua esperienza in una difesa a tre. Come i club inglesi, anche le italiane sarebbero però restie a pagare l'intera clausola rescissoria, sperando che il Bologna abbassi le pretese data la situazione contrattuale del giocatore. Il Bologna si trova quindi di fronte a un dilemma: tenere duro per ottenere i 28 milioni della clausola o rischiare di perdere Lucumí a parametro zero il prossimo anno. La volontà del giocatore di partire e la clausola attiva rendono la situazione urgente, con Lucumí che sarebbe propenso a un trasferimento in Inghilterra ma non escluderebbe un passaggio in un top club italiano. Fonti citate dal portale inglese affermano che il giocatore si muoverà quest'estate.

(teamtalk.com)

