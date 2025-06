Calciomercato Roma, accordo raggiunto tra Al-Hilal ed Hernandez: sfuma l'acquisto di Angelino

Dopo settimane di pressing asfissiante, Theo Hernandez ha ceduto alle lusinghe dell'Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il terzino francese ha finalmente accettato l'offerta del club arabo ed è pronto a salutare il Milan. Notizia che va anche a sfavore della Roma, poiché l'acquisto dell'ex Real Madrid blocca definitivamente la cessione di Angelino proprio al club allenato da Simone Inzaghi. Lo spagnolo era infatti l'alternativa a Theo Hernandez ed ora i giallorossi dovranno cercare di piazzarlo ad un altro offerente.

??? Al Hilal believe they have now convinced Theo Hernández about joining the club after positive talks in last 24h.

Negotiations led by Mr. Fahad Bin Saad Bin Nafel, crucial to convince Theo and get green light.

Now time for formal steps of the deal in order to get it sealed. pic.twitter.com/0lvN3hYVSr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2025