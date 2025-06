MAINI: "Andranno cambiati 5 o 6 titolari" - PRUZZO: "La priorità sono gli esterni"

Dopo l'arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma e il ritorno di Frederic Massara alla direzione sportiva, l'attenzione si sposta inevitabilmente sul calciomercato e sul necessario rafforzamento della rosa. Giampiero Maini prevede un intervento massiccio: "Credo che almeno 5 o 6 giocatori della formazione titolare andranno cambiati". Roberto Pruzzo, dal canto suo, individua una priorità chiara per il tecnico: "Non stravedo per Dovbyk ma credo che con Gasperini possa far bene. La priorità sono gli esterni, se la Roma riuscisse a trovare due giocatori come Gosens e Hateboer sarei molto più tranquillo".

Credo che almeno 5 o 6 giocatori della formazione titolare andranno cambiati, penso che Gasperini abbia già fatto anche dei nomi. Per me Zortea è un giocatore che sarebbe adatto alle richieste dell’allenatore della Roma (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non stravedo per Dovbyk ma credo che con Gasperini possa far bene. La priorità sono gli esterni, se la Roma riuscisse a trovare due giocatori come Gosens e Hateboer sarei molto più tranquillo anche per ciò che riguarda gli attaccanti (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Alla Roma servono due o tre attaccanti, in modo che Gasperini possa alternarli a seconda dell'avversario (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Credo sia tra i 15 e i 20 milioni la cifra da recuperare entro il 30 giugno, esclusi quelli già incassati come Dahl. Pellegrini? So per certo che Gasperini si è informato su di lui e vuole dargli chance (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non c'è giurisprudenza ampia su questo settlement agreement, alcune cose anche il club le ha scoperte man mano. Sanzioni? Non sappiamo queste multe in cosa consistono e quanto è il deficit della Roma. Nei due anni passati la Roma ha già ricevuto piccole multe, perché era andata vicina all'obiettivo senza raggiungerlo. Più cedi e più riduci la multa. Se sfori di 20 ti escludono dall'Europa League. Non sacrificano il futuro sportivo del club per un giocatore (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Ndicka è considerato sacrificabile sul mercato. Per gli acquisti io mi fido totalmente di Gasperini (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Gasperini vuole 4 titolari nuovi. I centrali di difesa della Roma non gli piacciono (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)