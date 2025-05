Trigoria, domani alle 12:30 la conferenza stampa di Ranieri. Milan-Roma: arbitra Piccinini. Calciomercato, si valuta Perin in caso di addio di Svilar

Il campionato di Serie A sta per volgere al termine e domenica 18 maggio alle 20:45, la Roma ospiterà il Milan allo stadio Olimpico per l'ultimo match casalingo della stagione. Domani, invece, Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa alle 12:30 da dentro Trigoria per presentare la partita contro i rossoneri. La sfida sarà delicata, poiché, dal risultato finale dipenderà il futuro europeo della Roma.

Oggi l'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 37esima giornata di Serie A. Per Roma-Milan, il direttore di gara scelto è stato Marco Piccinini della sezione di Forlì. Gli assistenti saranno Carbone e Del Giovane, mentre, il quarto uomo sarà Massimi. Al VAR ci sarà Mazzoleni e il suo AVAR sarà Dionisi.

In casa Roma, inizia a muoversi qualcosa anche in ambito calciomercato. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo attaccante di riserva e, tra i nomi sondati c'è stato anche quello del ritorno di Edin Dzeko. Il 39enne, attualmente in forza al Fenerbahce, potrebbe dunque far ritorno in Italia. Sulle sue tracce anche il Como. Sulle fasce, invece, si starebbe tenendo d'occhio Augustin Giay, terzino classe 2004 che il Palmeiras valuta 18 milioni di euro. In attesa di scoprire il futuro di Mile Svilar, la Roma vuole tutelarsi in un reparto delicato come la porta. Per questo, uno dei profili valutati sarebbe quello di Mattia Perin, alla Juventus dal 2018.

LEGGO - CINQUECENTO VOLTE RANIERI: SHOW D'ADDIO ALL'OLIMPICO

LA REPUBBLICA - PELLEGRINI AL BIVIO, PRIMA L'OPERAZIONE E POI IL MERCATO

IL TEMPO - BRIVIDI FINALI

GASPORT - SVILAR, RINNOVO PIÙ VICINO. CONTRATTO FINO AL 2030

CALCIOMERCATO ROMA: SONDAGGIO PER DZEKO. ANCHE IL COMO SUL 39ENNE

IN THE BOX - SURREALISMO, MAR MORTO, DE SIERVO, FARIOLI E ITALIANO

TRIGORIA: RECUPERATO GOLLINI (FOTO E VIDEO)

ROMA-MILAN: ARBITRA PICCININI

ROMA-MILAN: TRASFERTA VIETATA AI ROSSONERI. LA CURVA SUD MILANO: "SQUADRA SENZA ORGOGLIO, VI LASCEREMO SOLI CON LA VOSTRA VERGOGNA!" (FOTO)

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHI SU GIAY DEL PALMEIRAS. I BRASILIANI VOGLIONO 18 MILIONI DI EURO

TRIGORIA: DOMANI ALLE 12:30 LA CONFERENZA STAMPA DI RANIERI

BALDANZI: "RANIERI BRAVISSIMO, ERA CIÒ CHE CI SERVIVA. UN ONORE GIOCARE NELLA ROMA, MI SENTO MIGLIORATO" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: IPOTESI PERIN IN CASO DI ADDIO DI SVILAR

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24