ORSI: "Nuovo allenatore? La Roma non può sbagliare" - MANGIANTE: "Mi sento di escludere che sia un profilo che arriva dal basso"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è il futuro allenatore della Roma: "Non so se sia già stato preso, ma la società non può sbagliare per l’ennesima volta", afferma Fernando Orsi. "Lo stereotipo dell'allenatore che si abbina con ciò che cerca la Roma è Vincenzo Italiano", il pensiero di Nick Terriaca.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Piuttosto che l’allenatore, sono molto più curioso di capire quale sarà la strategia sul calciomercato. Prima erano tutti scarsi, adesso? Con i risultati che abbiamo visto, magari bastano un paio di ritocchi per risolvere la pratica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quello che ha fatto Ranieri non era possibile pensarlo. La Roma l’aveva preso per limitare i danni, adesso si trova lì a giocarsi la Champions. Non so se hanno preso l’allenatore, ma non possono sbagliare per l’ennesima volta (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Credo che il nome dell’allenatore sarà un po’ una sorpresa, ma mi sento di escludere che sia un profilo che arriva dal basso come può essere Chivu (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Domenica festeggiamo l’addio di un grandissimo allenatore senza avere la certezza che verrà sostituito da uno all’altezza: sembrerebbe quasi essere una festa a metà (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Lo stereotipo dell'allenatore che, in questo momento storico, si abbina con ciò che cerca e può fare la Roma, è Vincenzo Italiano (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Si sta facendo troppo funerale intorno al Milan, la Roma non deve pensare che i rossoneri regaleranno la partita (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma può vincere contro il Milan, ma dovrà disputare una partita molto attenta (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Ho dei dubbi che Dybala e Soulé possano giocare insieme (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La Roma trova il Milan peggiore che potesse incontrare e ad oggi è avvantaggiata (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Roma-Milan sarà una partita molto scivolosa (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)