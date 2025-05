Roma-Milan: trasferta vietata ai rossoneri. La Curva Sud Milano: "Squadra senza orgoglio, vi lasceremo soli con la vostra vergogna!" (FOTO)

Il settore ospiti dell'Olimpico, in occasione di Roma-Milan, sarà chiuso. I tifosi rossoneri, infatti, che nella finale di Coppa Italia hanno vandalizzato seggiolini e altre parti dello Stadio Olimpico, non potranno seguire la trasferta capitolina.

È arrivata infatti la decisione del Questore della Capitale: i biglietti validi per la gara di domenica sera saranno acquistabili solamente dai tifosi giallorossi residenti nel Lazio, mentre è stata vietata la trasferta ai rossoneri "con interdizione del regime di vendita per per tutte le regioni d'Italia e conseguente chiusura del settore ospiti presso lo stadio Olimpico".

Poco prima della decisione del Questore la Curva Sud Milano aveva annunciato tramite alcune storie pubblicate su Instagram la decisione di non seguire la squadra all'Olimpico in vista di Roma-Milan: “Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna! Questa decisione viene presa a prescindere da eventuali folli divieti di trasferta di cui si parla da giorni...”.