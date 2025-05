Calciomercato Roma: ipotesi Perin in caso di addio di Svilar

Da valutare in casa Juventus il futuro di Mattia Perin, nonostante il contratto fino al 2027. Secondo quanto riferisce il portale dedicato al calciomercato, la scorsa estate la Fiorentina si era interessata al portiere prima di virare su De Gea e le indecisioni dello spagnolo sul futuro potrebbero dare una nuova possibilità alle due parti. Perin, inoltre, piace al Como e potrebbe rientrare in ottica Roma in caso di addio di Mile Svilar, con cui si sta trattando il rinnovo contrattuale.

(calciomercato.com)

