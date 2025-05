Pellegrini al bivio, prima l’operazione e poi il mercato

Tra possibili divorzi e nuovi rebus tattici continua la complicata rincorsa alla Champions delle due romane attese dalla doppia sfida con le milanesi Sta per finire nel modo più amaro. Con un'operazione chirurgica a metà maggio, lontano da Roma, e con un'estate di dubbi sul futuro. Il capitano Lorenzo Pellegrini potrebbe andare sotto i ferri per risolvere la lesione al retto femorale destro. Il consulto ha evidenziato il problema al muscolo della coscia e il calciatore si è preso qualche giorno per decidere tra la terapia conservativa o l'operazione chirurgica. Se dovesse decidere di operarsi la destinazione è la Finlandia: un intervento delicato, ma necessario per evitare ricadute e infiammazioni croniche. (...) Neanche la cura Ranieri, che ha provato a recuperare il suo giocatore, ha funzionato, relegando Pellegrini ad un ruolo di comprimario. Acuendo quel lento distacco con parte della tifoseria romanista. È rimasto solo un affetto educato, mai del tutto spento ma nemmeno più infuocato. Nemmeno il gol nel derby, uno dei pochi lampi dell'anno, è bastato per cambiare la narrativa. Da tempo La Roma riflette. Il contratto scade nel 2026 e l'ingaggio da 6 milioni pesa. Non c'è in agenda un rinnovo, né un confronto già fissato per discutere di nuovi ruoli. La verità è che una cessione, oggi, non è più un tabù. Anzi: se arrivasse l'offerta giusta -dall'Italia o dall'estero - le porte potrebbero aprirsi. (...)

(La Repubblica)