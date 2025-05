Svilar, rinnovo più vicino. Contratto fino al 2030

Una passerella finale per tanti, ma non per Mile Svilar. Domenica col Milan il portiere proverà a blindare ancora una volta una porta che in casa non subisce l'onta del gol dal 6 marzo (con la Juve) e che non conosce sconfitta addirittura dal 2 dicembre scorso con l'Atalanta. Merito soprattutto delle mani del belga di origini serbe. Mani che si sfileranno i guantoni a fine campionato per prendere la penna e firmare finalmente il rinnovo con. Le due parti, infatti, si sono avvicinate sensibilmente negli ultimi giorni spinte anche dall'accelerata di Dan Friedkin che con Svilar ha parlato a lungo a Trigoria. Il club ha deciso di alzare l'iniziale offerta da circa 2 milioni, avvicinandosi alla richiesta di 4 fatta dall'entourage del portiere. Rimangono da definire alcuni dettagli, a partire dalla clausola da 40 milioni che il procuratore di Svilar vorrebbe inserire nel contratto quinquennale, ma che la Roma vorrebbe alzare di almeno 10 milioni. (...)

(gasport)