La Roma è tornata in campo questa mattina per preparare la gara contro il Milan, in programma domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Oltre a Pellegrini, che domani si sottoporrà a un intervento in Finlandia, e Dybala, che ha chiuso la stagione, Claudio Ranieri può contare sull'intera rosa a disposizione avendo recuperato anche Gollini.