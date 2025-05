Pellegrini in Finlandia. Domani l'operazione

Una settimana di riflessioni e consulti, poi la scelta più forte: Lorenzo Pellegrini sarà operato. Domani. Lo hanno convinto le parole del professor Lasse Lempainen, chirurgo finlandese considerato il massimo esperto mondiale delle lesioni tendinee: l'intervento è l'unico strumento che può risolvere definitivamente il suo problema, allentando i rischi dì recidiva. Anche Spinazzola scelse la clinica di Ibrku per ricostruire il tendine d'Achille distrutto dopo l'Europeo e tornò a giocare senza problemi. (...) Pellegrini parte oggi per la Finlandia per il ricovero, prima dell'intervento che verrà eseguito domattina. Inizialmente non credeva fosse necessaria, o meglio consigliata l'operazione. La prima risonanza aveva evidenziato la lesione di un tendine della coscia destra (all'altezza del retto femorale). Ma i medici avevano spiegato che probabilmente sarebbe bastata una terapia conservativa per tornare in campo entro l'inizio della prossima stagione. Invece i successivi esami hanno svelato la gravità dell'infortunio, soprattutto in prospettiva. Da qui l'idea di

sentire diversi specialisti per poi individuare l'interlocutore più qualificato. (...) Dopo l'intervento Lorenzo tornerà in Italia e comincerà la rieducazione. Lenpainen lavora in tanti Paesi e per abitudine professionale si sposta di persona peri controlli periodici necessari a guidare la convalescenza. (...)

(corsport)