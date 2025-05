Edin Dzeko, dopo due stagioni in Turchia, potrebbe rientrare in Italia. A 39 anni, l'ex attaccante, tra le altre, di Manchester City, Roma e Inter, quest'anno ha realizzato 20 gol, tra campionato e coppe, con la maglia del Fenerbahce. Secondo quanto riportato, la Roma ha effettuato un sondaggio nei mesi scorsi per valutare l'ipotesi di un ritorno come attaccante di scorta. Anche il Como di Fabregas ha mostrato interesse per Dzeko.

(tmw.com)

