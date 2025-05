Cinquecento volte Ranieri: show d'addio all'Olimpico

LEGGO (F. BALZANI) - Tutto l'Olimpico per Ranieri tra magliette, striscioni, cori e una coreografia della Sud. La Roma contro il Milan, domenica prossima, si prepara a salutare in grande stile l'ultima panchina casalinga della splendida carriera del tecnico che contro il Milan taglierà anche il traguardo delle 500 presenze in serie A da allenatore. Un obiettivo che lo fa entrare nella top 11 di sempre dietro Mazzone, Rocco, Trapattoni, Liedholm, Gasperini, Bernardini, Spalletti, Guidolin, Mazzarri, Allegri e Radice. Va detto che a differenza dei colleghi Ranieri ha accumulato tantissime panchine anche all'estero, per l'esattezza 462 tra Valencia, Atletico, Chelsea, Nantes, Leicester, Monaco e Fulham. Il che fa lievitare il numero finale, a ben 962 presenze solo di campionato. Con coppe e nazionale il dato sfonda quota 1000. Numeri monumentali per Sir Claudio che ha iniziato la sua carriera da calciatore proprio nella Capitale dove poi è tornato tre volte da allenatore. A fine campionato inizierà la carriera da dirigente eguagliando nel triplo ruolo (giocatore, allenatore e dirigente) due mostri sacri come Bruno Conti e Fulvio Bernardini. L'Olimpico è già sold out anche perché si tratta della sfida decisiva per assicurarsi (o quasi) un posto in Europa. E insieme a Ranieri potrebbero salutare altri tre giocatori: Cristante, Paredes e ovviamente Hummels mentre per Svilar arrivano segnali incoraggianti sul rinnovo. Non ci sarà Pellegrini, altro giocatore a serio rischio cessione. Il capitano giallorosso ha deciso di operarsi dopo l'infortunio del tendine del retto femorale della coscia destra: l'intervento è previsto nel week end in Finlandia.