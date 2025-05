Nuovo allenatore: offerto un biennale a Espirito Santo, su Klopp arrivano le smentite dell'agente e della Roma. Calciomercato, vicino l'acquisto di Perri dal Lione

Il caos mediatico attorno al nuovo allenatore della Roma continua e anche nella giornata di oggi, le indiscrezioni non sono mancate. La più importante è legata a Jurgen Klopp, tecnico che con insistenza è stato dato ad un passo dalla panchina giallorossa. A scatenare tutto è stato un articolo che parlava di dettagli già limati e addirittura dell'orario della firma del tedesco sul contratto. La notizia, poi ripresa da moltissimi giornali e siti web, è stata smentita sia dal suo agente che dallo stesso club capitolino. L'ex allenatore del Borussia Dortmund ha accettato un ruolo di spicco all'interno del sistema Red Bull e per il momento, secondo quanto detto dal suo procuratore, è soddisfatto così.

L'altra bomba riguardante l'allenatore arriva dalla Spagna e accosta alla panchina della Roma Nuno Espirito Santo, tecnico attualmente alla guida del Nottingham Forest. Gli ottimi risultati ottenuti dal portoghese in campionato, ha riportato i Tricky Trees in Europa, avrebbero infatti convinto i giallorossi a puntare sull'ex Wolverhampton, offrendogli addirittura un contratto biennale. Per ora non è arrivata nessuna smentita, ma, il futuro di Espirito Santo rimane incerto.

Si muove qualcosa anche per quanto riguarda il calciomercato. La Roma, infatti, sarebbe in trattativa con il Lione per assicurarsi le prestazioni di Lucas Perri, portiere brasiliano accostato già a Galatasaray e Fenerbahce. Lo stesso estremo difensore, poi, era già stato visionato in passato dai giallorossi, che ora si starebbero tutelando in caso di addio di Mile Svilar.

