Calciomercato Roma: tentativo di Ryan Friedkin per far restare Ranieri in panchina un altro anno. 'No' del tecnico

Con la stagione che volge al termine si avvicina il momento per la Roma di scegliere il prossimo tecnico dopo Claudio Ranieri, che sarà senior advisor del club giallorosso. Ma, stando alle informazioni riferite da Stefano Petrucci durante la trasmissione in onda sull'emittente radiofonica, prima di Roma-Milan Ryan Friedkin ha provato a convincere Ranieri a restare per un altro anno in panchina e il tecnico ha confermato il suo 'no'. Tra l'altro, come viene aggiunto, non si tratta del primo tentativo fatto nelle ultime settimane.

(Manà Manà Sport Roma)