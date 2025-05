Calciomercato Roma, ag. Klopp: "La notizia di Jürgen prossimo allenatore giallorosso non è vera"

WINWIN.COM - Nelle ultime ore in casa Roma ha preso sempre più piede la pista Jürgen Klopp. In un articolo pubblicato da La Stampa si parlava già di accordo tra l'allenatore tedesco e la società giallorossa, con il "sì" del tecnico che sarebbe arrivato alle 22:57 di domenica. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Marc Kosicke, agente dell'attuale coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull: "La notizia di Klopp come prossimo allenatore della Roma non è vera".

