La Stampa: Klopp ha detto si alla Roma

La notizia clamorosa arriva direttamente dal quotidiano torinese: Jurgen Klopp avrebbe detto si alla Roma. Come spiega l'edizione online del quotidiano, la scelta è stata fatta tempo fa ma il personaggio in questione aveva dato una parola a un altro club che doveva cambiare proprietà. E siccome il personaggio sempre in questione è uomo serio domenica 18 maggio alle ore 22.57 ha detto sì.

Sempre secondo La Stampa, già delineato il piano sul mercato. Tre titolari e tre riserve più due Primavera da valutare in ritiro. Ruoli: un difensore centrale titolare che gioca nel campionato austriaco (impossibile sapere ora chi è), un esterno destro titolare sempre straniero, una prima punta (piace - e molto - Lucca dell’Udinese) e un difensore centrale come rincalzo (favorito Leoni del Parma) e un mediano sempre come riserva (piace molto Prati del Cagliari ma è favorito il Torino), altrimenti Atta dell’Udinese trattenendo l’ottimo Pisilli.

