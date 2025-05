Pellegrini ha scelto. Sempre più capitano: “Roma, guarisco e torno da te”

(...) Lorenzo Pellegrini vuole restare ancora in giallorosso. Lo ha detto tramite un post pubblicato su Instagram: “Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo stadio Olimpico. Ora manca solo l’ultima battaglia della stagione da giocare insieme. Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori, lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione”. (...) Domenica Pellegrini era in panchina con le stampelle. In un curva sud è uscito prima un “Lorenzo Pellegrini sempre al tuo fianco”, poi tre stendardi con Totti, De Rossi e lo stesso Pellegrini che abbracciano Ranieri. Quindi, ancora in Sud, “un capitano romano e romanista che alza una coppa lo sognavamo da bambini, rispetto e gratitudine per Lorenzo Pellegrini”. (...) Il contratto in scadenza nel 2026 pesa come un macigno. La Roma aveva messo in preventivo di monetizzare, visto che l’intenzione di rinnovare o estendere – almeno fino ad oggi – non c’è. Separarsi da Pellegrini, però, in questo momento, sarebbe complicato, considerando l’infortunio che lo farà rientrare a mercato chiuso. A meno di clamorosi colpi di scena Pellegrini resterà il capitano della Roma. (...)

(gasport)