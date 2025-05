Da Mancini a Soulé, la lista dei promossi. Ma sono tanti i giocatori pronti a partire

Dalla zona retrocessione all'Europa certa. La Champions resta il sogno, ma Ranieri non abbandona la scaramanzia: «Non ci andremo. Ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juve abbia più chance di noi», ha detto ieri ai microfoni di Radio Rai 1. (...) Tanti i giocatori valorizzati. In primis Soulé che ieri lo ha salutato quasi in lacrime. L'argentino fino a novembre era un punto interrogativo. Un solo gol con De Rossi e Juric, poi la svolta. A gennaio ha rischiato di andare via. Da febbraio a maggio ha preso la Roma sulle spalle realizzando 4 reti e 4 assist. (...) Ranieri ha creato una base solida dalla quale ripartire. Svilar, Ndicka, Koné e Angelino hanno visto crescere il proprio valore di mercato nel corso delle settimane. Il francese- arrivato per 18 mi-lioni di euro - adesso ne vale almeno 40. Senza dimenticare Dybala che tornerà per il ritiro. (...) Claudio ha regalato per una parte di campionato una se-conda giovinezza a Hummels e ha permesso a Saelemaekers di realizzare il record di gol in una singola stagione (6). Il futuro del belga è in bilico, ma il club vuole trovare un accordo con i rossone-ri. L'ultimo dei rigenerati, invece, è Cristante. (...) La Roma questa esta-te dovrà rispettare i paletti stringenti del settlement agreement e il club non può sbagliare acquisti. Sulla "lista della spesa" un attac-cante, un terzino destro e un cen-trocampista. Ma non sarà facile piazzare gli esuberi. Celik ha riacquisto un discreto valore di mercato, piace a Fulham e Besiktas. Il futuro di Le Fée è aggrappato alla promozione in Premier League: in caso di vittoria del Sunderland. (...) Da valutare anche Dovbyk che ha convinto e metà. (...)

(Il Messaggero)