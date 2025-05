Calciomercato Roma, dalla Turchia: giallorossi vicini all'acquisto di Perri. Il portiere del Lione era stato accostato a Galatasaray e Fenerbahce

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e dalla Turchia spunta un nuovo nome. Secondo quanto riportato dal giornalista Samet Cayir di Fanatik, il club giallorosso sarebbe vicino all'acquisto di un portiere e si tratta di Lucas Perri del Lione. L'estremo difensore brasiliano classe '97 era stato accostato anche a Galatasaray e Fenerbahce, ma il suo futuro sembra in Italia.

ÖZEL | Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Olympique Lyon kalecisi Lucas Perri, İtalya Serie A kulübü AS Roma ile anlaşmaya yakın.@fanatikcomtr pic.twitter.com/P6oBNuQwTN — Samet Çayır (@Sametcayir) May 19, 2025