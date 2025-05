Calciomercato Roma, dalla Spagna: contatti con Nuno Espirito Santo, offerta biennale

Spunta un nuovo nome per la panchina della Roma: si tratta di Nuno Espirito Santo. Secondo le informazioni del portale spagnolo, ieri il club giallorosso avrebbe contattato l'allenatore portoghese, ora alla guida del Nottingham Forest, e gli avrebbe offerto un contratto biennale con l'impegno di costruire una squadra vincente nel breve termine. Ma l'eventuale ingaggio di Espirito Santo, che ha ancora un anno di contratto, non sarebbe semplice poiché bisognerebbe negoziare con il Nottingham.

Inoltre, l'allenatore non ha un rapporto semplice con il proprietario del club inglese, Evangelos Marinakis, e si è notato in campo anche in occasione del 2-2 con il Leicester.

