BALZANI: "La verità è che la Roma non ha scelto l'allenatore" - PADOVAN: "Espirito Santo buon tecnico ma non è un top"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Klopp? Tolto Juric, tutte le scelte dei Friedkin sono state intriganti. Possiamo dire tante cose, magari alla fine ci stupiscono davvero... (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Klopp? La fantasia è gratuita, la Roma ha bisogno sempre di un capopopolo, di un personaggio che scaldi ulteriormente i tifosi. Non credo comunque che il problema della Roma sia l'allenatore ma l'organico (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

In base agli ultimi risultati la Roma sta bene come sta a livello di rosa. Piuttosto mi auguro che facciano al più presto l'allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La verità è che la Roma non ha scelto l'allenatore perché o su alcuni nomi ha cambiato idea, vedi Gasperini, o hanno cambiato idea loro, come Fabregas. Quindi si sta andando verso un'ipotesi alla Fonseca, un allenatore che ancora non è stato scelto e ancora non è chiaro. Gasperini? O Milan o Atalanta (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo 92.7, Te la do io Tokyo)

Espirito Santo? Se lo reputiamo un tecnico top, allora va bene. Non lo so, io non lo reputo un top (FABRIZIO ASPRI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Il top è una cosa diversa da Nuno Espirito Santo, è un buon allenatore ma non è un top. Non è quello che l'immaginario popolare è un top. Ancora una volta la Roma si è esposta troppo prima di fare l'operazione e adesso si trova un po' scoperta, va a tentoni con molta gente che si propone e molti agenti che propongono allenatori, ma non c'è un'idea precisa e vincente in questo momento (GIANCARLO PADOVAN, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

La storia dell'allenatore va gestita meglio. Si crea attesa eccessiva, stiamo dilatando un problema tecnico da affrontare e gestire meglio di quanto fatto finora. Poi ci sono Allegri, Mancini, Sarri e forse Italiano liberi, perché devi andare a prendere uno lontano dal campionato italiano? Non lo capisco (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)