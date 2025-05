«C’è un bosco nell’area dello stadio». Lo ammette l’agronomo del Comune

(...) L’agronomo del Conanf incaricato dal Campidoglio per la ricognizione nell’area del nuovo stadio della As Roma ha confermato la presenza di un bosco tra via dei Monti Tiburtini, via degli Arconi e via di Pietralata. Il documento di Mauro Uniformi, redatto dopo il sopralluogo del 4 aprile, descrive l’area come boschiva. Uniformi ha 60 giorni per completare la relazione, che dovrebbe arrivare entro due settimane. Difficile che confermi il suo parere iniziale. Resta da vedere se l’identificazione e la protezione della “zona boschiva” secondo la “Legge regionale – Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e il successivo Regolamento regionale, influenzeranno il progetto del club giallorosso. (...) Nessuno conosce i dettagli del progetto, che dovrebbe essere presentato a breve in Campidoglio. Inizialmente si parlava del 21 aprile, ma la morte di Papa Francesco ha fatto slittare l’appuntamento. Il parere di Uniformi, perito di parte del Comune, è una svolta dopo mesi di polemiche tra il Campidoglio, che negava la presenza del bosco, e i comitati di quartiere, che chiedevano il suo riconoscimento. Le polemiche non accennano a placarsi: ieri è iniziato il taglio di alcuni alberi autorizzato dal dipartimento Ambiente in zone limitrofe a quelle indicate come “area boschiva” da Uniformi, aumentando la tensione nel quartiere. La Procura indaga ipotizzando che alcuni funzionari abbiano ignorato la presenza di alberi da tutelare nell’iter per il via libera al nuovo stadio. (...)

(corsera)