Lo stato maggiore del Friedkin Group sbarca a Trigoria. La Sud suona la carica verso Roma-Fiorentina: "Riportiamo le bandiere e scateniamo l'inferno"

Giornata importante in casa Roma. La notizia principale riguarda certamente l'arrivo dello stato maggiore del Friedkin Group al 'Fulvio Bernardini': Ana Dunkel (Chief Financial Officer) ed Eric Williamson (vicepresidente del Business Development) sono a Trigoria e la loro presenza fa pensare che possano esserci delle novità a breve.

Intanto la squadra è tornata al lavoro in vista della partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 20:45 in uno Stadio Olimpico che, come da indicazione dei gruppi della Curva Sud, sarà colorato di bandiere giallorosse.

Claudio Ranieri può sorridere, dato che ha recuperato Victor Nelsson: il centrale danese si è allenato con il resto del gruppo ed è a disposizione per il match contro la Viola. Inoltre oggi nel centro sportivo era presente come ospite anche la leggenda del club capitolino Giancarlo "Picchio" De Sisti.

