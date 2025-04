BONIEK: "Mi piace Fabregas: è giovane e fa un buon calcio" - TORRI: "Non escludo che sia venuto il pensiero di Ancelotti"

Le riflessioni sul futuro della panchina giallorossa accendono come sempre il dibattito nell'etere romano e coinvolgono anche grandi ex come Zibi Boniek, che indica le sue preferenze: "A me piacciono Conte e Fabregas. Antonio è una sicurezza (...) Cesc fa giocare bene la squadra". Nel frattempo, Piero Torri lancia un'altra suggestione di alto profilo: "Non escludo assolutamente che (...) sia venuto il pensiero di Ancelotti".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Per far sì che la Roma vada in Champions servono troppo incastri, si è bruciata tutte le possibilità ad inizio stagione. Dovrà però giocarsi le sue carte cercando di vincerle tutte, vedremo che succederà... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Non escludo assolutamente che, soprattutto a Mister Dan, sia venuto il pensiero di Ancelotti visto anche il calo nel sentimento popolare. Se dovessi scegliere un solo ruolo sul quale investire, punterei su un attaccante (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma è una squadra con valori anche senza Dybala. Non è vero che esiste una squadra con e senza l'argentino, di partite alla fine ne ha risolte poche. Serve la squadra, poi magari i giocatori come lui ti possono dare qualcosa in più, ma 18 risultati utili consecutivi non li fai senza le idee dell'allenatore (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Aspettare la Champions per scegliere l'allenatore sarebbe un rischio altissimo. Il budget sullo stipendio è libero (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

A me piacerebbe un allenatore come Fabregas, con quel tipo di calcio (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Chivu? Per il momento non mi sento di metterlo nella lista. (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La Roma l'ha preparata bene tatticamente, ma l'atteggiamento è quello che ha fatto la differenza a San Siro. La Roma si è difesa con ordine, senza subire l'assedio dell'Inter, e poi è ripartita con la testa, con raziocinio (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

A me piacciono Conte e Fabregas. Antonio è una sicurezza, ottiene il massimo dai proprio calciatori anche nei primi due anni. Cesc fa giocare bene la squadra, non è marchiato da esperienza in altre società: è pulito, giovane e verrebbe da una realtà nella quale ha fatto un buon calcio. Ricordiamo anche che avrebbe sempre Ranieri vicino. I Friedkin hanno anche un'altra realtà molto forte, che è l'Everton. Bisogna vedere come gestiranno tutto questo. Dovbyk? Ha capacità realizzative, però gioca poco a calcio con gli altri. Diamogli chance (ZIBI BONIEK, Rete Sport, 102.2)

Mourinho? Non credo ci sia la voglia di tornare a lavorare insieme, da entrambe le parti, che non si sono lasciate bene. Chivu? Capisco l'idea per via dello stesso procuratore di Ranieri, ma non mi sembra possibile ad oggi. Magari diventerà un grande allenatore, ma ha solo 10 partite in Serie A (LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7)