Continua la protesta dei tifosi, manifesti in giro per la città: "Tifa la tradizione, ridateci lo stemma" (FOTO)

Non si ferma la protesta dei tifosi della Roma riguardo allo stemma. Già in estate erano stati affissi per tutta la città manifesti con lo slogan "La nostra è una fede, ridateci lo stemma". A distanza di circa 8 mesi, però, le cose non sono cambiate e i tifosi giallorossi hanno nuovamente deciso di rilanciare la loro protesta. Oltre ai canonici manifesti attaccati in estate, sono apparse anche alcune scritte sui muri: "No al nuovo stemma! Tifa la tradizione... Si al vecchio stemma" oppure: "Rispetta la tradizione".