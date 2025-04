Trigoria: lo stato maggiore del Friedkin Group nel centro sportivo. Presenti la Dunkel e Williamson

Ore calde a Trigoria. Nel centro sportivo 'Fulvio Bernandini', infatti, sono riuniti alcuni tra i principali esponenti legati ai Friedkin: da Ana Dunkel, Chief Financial Officer del Friedkin Group, a Eric Williamson, vicepresidente del Business Development sempre del gruppo che fa capo alla proprietà romanista.

La presenza dello stato maggiore del Gruppo Friedkin fa pensare che possano esserci novità in arrivo, tra la consegna del progetto definitivo per lo Stadio della Roma e la scelta del futuro allenatore. A riferirlo, in apertura di trasmissione, è Riccardo "Galopeira" Angelini.

(Manà Manà Sport Roma)