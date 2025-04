Roma-Fiorentina, il messaggio della Curva Sud: "Torniamo a colorare lo stadio. Riportiamo le bandiere giallorosse e scateniamo l'inferno" (FOTO)

Domenica alle ore 18 la Roma affronterà allo Stadio Olimpico la Fiorentina nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A ed è attesa un'atmosfera spettacolare. I gruppi della Curva Sud hanno infatti condiviso un messaggio in cui si chiede a tutti i tifosi di riportare allo stadio le bandiere utilizzate nel match contro l'Athletic Club per sostenere la squadra in una sfida così delicata. Ecco il contenuto: "Romanisti, contro la Fiorentina la Roma giocherà la prima delle quattro partite importanti che mancano alla fine del campionato. Avanti ragazzi, è tempo di azione! Torniamo a colorare lo stadio come solo noi sappiamo fare. Ognuno di noi ha già tutto pronto e sa cosa fare... Riportiamo allo stadio le bandiere con i nostri colori e, come l'altra volta, scateniamo l'inferno".

