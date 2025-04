Ancelotti, dalla Francia: incontro decisivo con Florentino Perez sulla buonuscita. Il Brasile in attesa

Momento cruciale per il futuro di Carlo Ancelotti. Secondo fonti francesi, nel tardo pomeriggio di oggi si è tenuto un incontro definito "dell'ultima spiaggia" tra l'allenatore italiano e il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. L'obiettivo del summit a Valdebebas era tentare di trovare un accordo sui termini della separazione, condizione necessaria per permettere ad Ancelotti di accettare l'offerta della nazionale brasiliana e diventare il nuovo CT verdeoro.

L'ostacolo principale che ha frenato la trattativa nelle scorse ore resta di natura economica. Ancelotti avrebbe richiesto un'indennità di rescissione pari a 11 milioni di euro per interrompere il suo contratto con il Real (valido fino a giugno 2026). Il club spagnolo, però, si è finora opposto al pagamento di tale cifra, offrendo soltanto la liberatoria gratuita per il tecnico. Questa situazione di stallo aveva quasi fatto saltare l'accordo con la Federazione brasiliana (CBF).

L'incontro tra Ancelotti e Pérez è visto come un tentativo estremo per trovare una soluzione. Pérez, pur irritato dalla gestione della vicenda, potrebbe cercare un compromesso per rispetto della storia del tecnico con il club. La CBF, intanto, preme per avere una risposta definitiva in tempi brevissimi, dovendo definire la guida tecnica in vista delle qualificazioni mondiali di inizio giugno. Se l'opzione Ancelotti dovesse tramontare definitivamente, il Brasile sarebbe pronto a virare sull'alternativa Jorge Jesus, che si sta separando dall'Al Hilal.

