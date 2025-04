Futuro Roma, il casting per l'allenatore: Fabregas e Farioli in pole, spunta anche l’ipotesi Chivu

LEGGO (F. BALZANI) - Due verdetti in meno di un mese. La Roma di Ranieri si gioca da protagonista il rush finale per un posto in Europa. [...] In questi giorni, però, tiene banco anche il tema riguardante il prossimo allenatore. L'attesa dei romanisti è alta da settimane e la corsa all'impero di Ranieri vede due favoriti: Francesco Farioli e Cesc Fabregas. Il primo sta conquistando lo scudetto con l'Ajax ed è stato proposto a Ghisolfi dopo l'esperienza insieme al Nizza. Il secondo piace al tecnico giallorosso e sta stupendo con il suo Como. Sullo sfondo rimangono Pioli, Montella e anche Chivu. Occhio, però, alla sorpresa Friedkin che sono attesi a Roma per l'ultima partita in casa contro il Milan e potrebbero stupire. [...] La suggestione Ancelotti non è da scartare a priori, almeno fino a che Carletto non trovi l'accordo con il Brasile. [...] Nel frattempo Ranieri pensa alla Fiorentina. Oggi a Trigoria riprenderanno gli allenamenti con la sola assenza di Dybala e il possibile ritorno in gruppo di Nelsson.