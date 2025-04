Dybala non-stop: prima le terapie, poi con il gruppo

Due giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria sull'Inter, lavoro non-stop, invece, per Paulo Dybala, che negli ultimi giorni ha seguito la tabella di marcia sul suo recupero dall'intervento al tendine sinistro. La Joya avrebbe voluto stare al fianco della squadra a San Siro, ma, con lo staff medico si è deciso di farlo rimanere a Trigoria per non fargli perdere ulteriori giorni di recupero. [...] Oggi l'argentino sarà di nuovo a fianco dei compagni al Fulvio Bernardini dove continuerà il suo lavoro motivazionale. [...] Domenica, poi, Dybala viaggerà con la squadra verso l'Olimpico e poi siederà in panchina per far sentire il suo sostegno contro la Fiorentina.

(corsport)