Ndicka senza fine: adesso lo insegue mezza Europa

C'è chi ruota, chi sparisce e chi rifiata. Poi c'è Evan Ndicka, sempre presente. L'ivoriano le ha giocate tutte, sia con De Rossi, con Juric e con Ranieri. In un'annata segnata da 3 cambi in panchina, l'ex Eintracht Francoforte è rimasto uno dei pochi punti fermi. [...] Non è un fuoriclasse ma una vera e propria colonna. Nelle 47 presenze stagionali, ha saltato solo la trasferta belga contro l'Union Saint-Gilloise e non è mai stato sostituito: uno dei due calciatori di movimento, insieme a Baschirotto del Lecce, ad aver giocato tutti i minuti in Serie A. La Roma l'ha preso a parametro zero nel 2023 e, ad oggi, è una scommessa vinta. Ora, però, c'è da respingere le prime offerte delle big: il PSG lo ha sondato, in Bundesliga lo riabbraccerebbero volentieri, in Premier League lo seguono e in Liga qualche interessamento c'è stato. [...] I giallorossi non hanno intenzione di trattare con chi non offra almeno 40 milioni di euro, nel mentre Ndicka continua a non fermarsi.

(corsera)