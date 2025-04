ROMA-MILAN: al via la vendita dei biglietti per abbonati e titolari AS Roma Card

È iniziata una nuova fase di vendita dei biglietti per l'atteso match Roma-Milan, valido per la 36ª giornata di Serie A (data e ora da confermare).

Come comunicato dalla Roma sui propri canali social, a partire da oggi e fino alle ore 11:59 di giovedì 2 maggio, gli abbonati Plus, gli abbonati Classic Extra e i titolari di AS Roma Card possono acquistare biglietti extra a prezzi dedicati.

Si tratta di un'opportunità riservata a queste categorie di tifosi per assicurarsi ulteriori posti per la sfida contro i rossoneri, approfittando di una tariffa agevolata. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del club.