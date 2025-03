Dybala torna a Roma dopo l'intervento: "In campo prima di settembre? Non lo so". Casting allenatore: resta viva la pista Allegri

La Roma continua a lavorare al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista della partita contro il Lecce (arbitra Gianluca Manganiello), valida per la trentesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45. Mister Claudio Ranieri ha potuto contare soltanto su un gruppo ristretto di calciatori, dato che nella pausa per le nazionali si sono aggiunti ulteriori infortuni: Anass Salah-Eddine ha riportato un'infiammazione tendinea alla pianta del piede, mentre Saud Abdulhamid ha rimediato una lesione alla coscia.

Novità anche per quanto riguarda Paulo Dybala, il quale è tornato nella giornata odierna a Roma in seguito all'intervento chirurgico al tendine semitendinoso sinistro eseguito in una clinica privata di Londra. Il numero 21 è arrivato in stampelle e nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione a Trigoria.

Intanto continuano a rincorrersi le voci sul prossimo allenatore della Roma e tra i candidati principali, oltre a Gian Piero Gasperini, c'è anche Massimiliano Allegri.

