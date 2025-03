Sabato sera la Roma scenderà in campo in casa del Lecce. La squadra romanista si è trovata questa mattina a Trigoria per l'allenamento mattutino sotto gli occhi di Claudio Ranieri. Pienamente recuperato Ndicka, presente in gruppo anche ieri. Sorridente e in posa la "squadra" composta da Gollini, Nelsson, Cristante, Baldanzi e Saelemaekers.