Date Calciomercato 2025/26: sessione speciale 1-10 giugno per il Mondiale per Club. Il 1° settembre alle 20 la chiusura della sessione estiva, il 2 febbraio termina la finestra invernale

La stagione 2025/26 si avvicina e nella giornata odierna la FIGC ha ufficializzato le date del calciomercato. La novità principale riguarda una sessione speciale per il Mondiale per Club (aperta a tutte le società delle leghe che parteciperanno alla competizione e non soltanto a Inter e Juventus) e andrà dal 1° al 10 giugno 2025.

Niente accordo, invece, per l'anticipo della finestra prima dell'inizio del campionato: la sessione estiva si svolgerà dal 1° luglio al 1° settembre 2025 e la chiusura avverrà alle ore 20. La finestra invernale durerà dal 2 gennaio alle ore 20 del 2 febbraio 2026.

Inoltre, la FIGC ha ufficializzato le date per i diritti di opzione e contro-opzione: