Totti: "È mancato tanto così per tornare a giocare. Certo che se dovesse chiamare la Roma ci penserei" (VIDEO)

In occasione dell'evento a Iliad Store di via Cola di Rienzo a Roma, Francesco Totti ha rilasciato un'intervista anche a Cronache di Spogliatoio che uscirà domani, giovedì 27 marzo, in versione completa. Un'anticipazione delle parole dell'ex capitano della Roma: "Quello che sentivo lo trasmettevo su quel prato verde per far contenta questa gente".

A un certo punto sembrava che potessi tornare a giocare. È mancato tanto così?

"Sì, è stata bella così. Certo se dovesse chiamare la Roma ci penserei (ride, ndr)".