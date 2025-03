Saelemaekers al top: la Premier lo sonda

[...] Il valore di Alexis Saelemaekers aumenta giorno dopo giorno e la Roma punta sulla volontà del giocatore per strappare la sua permanenza nella Capitale, intanto lui attende di capire come si evolverà anche la questione legata ai nuovi allenatori. A questo quadro, intanto, potrebbe aggiungersi anche lo scenario Premier League: Nottingham e Newcastle avrebbero puntato il belga. Il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan e per i rossoneri non è mai stato un punto di riferimento. L'idea è dunque quella di ricavarci il più possibile, escludendo il cartellino di Tammy Abraham. [...]

In poco tempo, Saelemaekers è diventato un pilastro dello spogliatoio ed è un calciatore in continua crescita. La Roma vorrebbe tenerlo, ma, il suo valore rispetto a settembre si è duplicato. Il classe 1999 non è mai stato neanche un punto fermo del Belgio, ma, dall'insediamento di Rudi Garcia sembra che il francese ne sia rimasto molto colpito. Le due presenze contro l'Ucraina sono state una bella iniezione di fiducia per un calciatore che non indossava la maglia della sua nazionale dal 2023. L'unica carta a disposizione di Ranieri e Ghisolfi forse è rimasta la volontà del calciatore...

(corsport)