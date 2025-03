Torna Manganiello dopo il ko col Bologna. Con lui il Lecce ha sempre perso in Serie A

10 vittorie e 2 sconfitte, l'ultima proprio nel precedente più recente, con la Roma sconfitta a domicilio dal Bologna per 3-2 lo scorso 10 novembre: questo il quadro di Manganiello con i giallorossi, con cui tornerà ad incrociare il percorso sabato prossimo a Lecce. Negli altri 10 precedenti di campionato la Roma ha sempre vinto mentre nell'unica gara di Coppa Italia arbitrata, nel gennaio 2019, l'allora squadra di Di Francesco uscì malconcia dal 'Franchi' con una sconfitta per 7-1.

Di tutt'altro tenore, invece, il bilancio di Manganiello con il Lecce: 8 gare, 7 sconfitte e appena un pareggio, lontano più di 3 anni nell'1-1 con l'Alessandria in Serie B. Quest'anno un solo precedente: 1-2 per mano della Lazio al 'Via del Mare'. La striscia negativa del Lecce è lunga 5 partite, dal ritorno in Serie A: ko in fila con Inter, Napoli, Atalanta, Bologna e l'ultimo contro i biancocelesti lo scorso dicembre.

