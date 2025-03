MAINI: "Pellegrini adatto al calcio di Gasperini" - ASSOGNA: "Il tecnico e la Roma hanno parlato, l'altro nome è Montella"

Il tema più importante nell'ambiente Roma rimane quello legato al prossimo allenatore. Il nome più caldo al momento sembra quello di Gasperini e su questo si è soffermato l'etere romano. Di questo ha parlato Paolo Assogna: "Gasperini ha già parlato con la Roma. Si è parlato di puntare tanto sulla comunicazione e di dire che il progetto non porterebbe risultati immediati". Giampiero Maini invece ha parlato di Pellegrini: "Sarebbe molto adatto al gioco di Gasperini, il tecnico saprebbe rivitalizzarlo".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

_____

Gasperini ha già parlato con la Roma, piace molto. Si è parlato di puntare tanto sulla comunicazione esterna, di dire che il progetto non porterebbe risultati immediati. Si è parlato anche di una squadra da modellare sulle idee del tecnico in un progetto pluriennale, non in tempi brevissimi. Ranieri potrebbe essere il Percassi della Roma. L'altro nome è Montella (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Gli allenatori a Roma non possono contare su una struttura dirigenziale su cui appoggiarsi. C'è bisogno che qualcuno scarichi i compiti che prima hanno gravato sulle spalle di Mourinho, De Rossi o Ranieri. Il nuovo tecnico, in primis, vorrà sapere come sarà organizzato l'organigramma dirigenziale (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ranieri può essere una figura ingombrante per il nuovo allenatore. Se le cose non vanno, i tifosi chiederanno il ritorno di Sir Claudio. A meno che la piazza non si metta in testa che il prossimo sarà un anno di ricostruzione e che non si vincerà nulla (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Pellegrini sarebbe molto adatto al gioco di Gasperini, il tecnico saprebbe rivitalizzarlo. Qualche mugugno da Napoli arriva e, se dovesse andar via, io prenderei Conte (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Mi sono visto un po' Balerdi del Marsiglia. Sarebbe perfetto per Gasperini: ha fisico, tecnica. Ha poi un lancio che è una via di mezzo tra Di Bartolomei e Bonucci (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Con questa Roma, Gasperini oggi non potrebbe fare il suo calcio. Lo abbiamo già visto con Juric… (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)