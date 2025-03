Dybala, l'operazione e poi il lungo recupero: "Servono quattro mesi"

Paulo Dybala si è operato ieri a Londra per risolvere la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. L'intervento è perfettamente riuscito. Dei muscoli dell'argentino si occuperà lo staff della Roma e l'obiettivo della Joya è tornare in campo per l'inizio della prossima stagione. Ma, solo nelle prossime settimane si potrà avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. La stima è di circa 3-4 mesi anche se tutto dipenderà anche dal calciatore. [...] I giallorossi dovranno fare a meno di lui per lo sprint finale e sabato sera contro il Lecce, Ranieri andrà alla ricerca della settima vittoria consecutiva. Intanto, ieri a Trigoria hanno fatto ritorno i primi calciatori. Dovbyk, Ndicka e Nelsson si sono allenati, mentre, Zeki Celik ha nuovamente lavorato a parte. Da valutare le condizioni di Anass Salah-Eddine, tornato in anticipo dal ritiro dell'Olanda Under 21, e quelle di Saud. Prosegue infine il lavoro di Rensch. [...]

(La Repubblica)