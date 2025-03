Infortuni Roma: esclusa la frattura al piede per Salah-Eddine, confermata invece la lesione alla coscia per Saud

Dall'infermeria arriva una buona e una cattiva notizia per Claudio Ranieri. Gli esami strumentali svolti oggi da Anass Salah-Eddine, infatti, non hanno riportato nessuna frattura al piede per il terzino olandese, ma, solamente un'infiammazione tendinea alla pianta del piede. È andata peggio a Saud Abdulhamid, i cui esami hanno confermato la lesione alla coscia.

