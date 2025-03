Calciomercato Roma: Allegri non è già del Milan

Sbagliato dare per scontato che Gian Piero Gasperini sia oramai a un passo dalla Roma, così come è sbagliato dare per scontato che il Milan abbia già raggiunto l'accordo con Massimiliano Allegri, che tornerebbe a lavorare in coppia con Fabio Paratici. Può accadere, ma non è già scritto.

Partiamo da un presupposto. Milan e Allegri non hanno già raggiunto l'intesa per il ritorno del livornese. C'è stato un punto di contatto, qualcosa in più di un semplice sondaggio esplorativo, ma lo stesso punto di contatto c'è stato tra la Roma e Allegri stesso. Destinazioni tutt'altro che sgradite per l'allenatore livornese che, sorprendendo i molti, potrebbe persino preferire la Roma al Milan. Tutto in ballo.

Gasperini due giorni fa ha fatto ciò che deve fare un allenatore di livello, in auge, che può cambiare panchina a fine stagione. Già l'anno scorso, a margine della super impresa contro il Leverkusen, non diede per scontata la conferma all'Atalanta. Oggi più di un anno fa è un allenatore che può lasciare la sua squadra. E non chiude nessuna porta.

Ma i discorsi fra la Roma e Gasperini non sono più avanzati rispetto a quelli con Allegri. Entrambi riscuotono il gradimento di Ranieri. Poi dipende da Dan Friedkin. Come sempre dal 2021 se si parla di allenatori. Ma dare per scontato che Allegri non verrà perché è già del Milan e perché la Roma ha già l'accordo con Gasperini, a oggi, non è vero. Può accadere, non è già accaduto.

AC