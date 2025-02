Mercoledì alle 19:45 la conferenza stampa di Ranieri in vista del Porto. Stadio Roma: prevista la ripresa degli scavi. Primavera ko contro la Fiorentina

All'indomani della vittoria per 0-1 in casa del Venezia Claudio Ranieri ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Domani i giallorossi si ritroveranno al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e inizieranno la preparazione in vista della delicatissima partita contro il Porto, valida per l'andata dei playoff di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 all'Estadio Do Dragao. Alla vigilia del match gli uomini di Sir Claudio svolgeranno la rifinitura alle 13 e alle 19:45 l'allenatore interverrà in conferenza stampa.

Nuovi sviluppi, invece, per quanto riguarda la costruzione dello stadio a Pietralata: il club è infatti pronto a ripartire con gli scavi archeologici nella zona interessata.

Cade la Primavera di mister Gianluca Falsini, che viene battuta per 0-1 dalla Fiorentina allo Stadio Tre Fontane e subisce il sorpasso in classifica proprio dalla Viola: i toscani salgono così al primo posto a 50 punti, mentre i giallorossi sono secondi a quota 49.

