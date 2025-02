Domenica alle ore 18, la Roma di Ranieri sarà attesa da un'altra trasferta in casa del Parma. E come fa sapere il club emiliano, dalle ore 11 di questa mattina sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Ennio Tardini. Il prezzo del Settore Ospiti è di 30 euro, per i tifosi giallorossi sarà obbligatorio il possesso della Fidelity Card AS Roma.

(parmacalcio1913.com)

