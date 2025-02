FELICI: "Ranieri insofferente" - FERRAJOLO: "Fair play? La Roma si ritrova così perché ha buttato 120 milioni"

La Roma vince a Venezia ma l'ottimismo di Roberto Pruzzo trova pochi proseliti: "Il campionato si può rimettere in piedi, ora ci sono 6 partite alla portata" dice l'ex attaccante. "Questo campionato mediocre non mi suscita emozioni: vittoria che dà un po' di morale a un ambiente abbattuto" è l'opinione di Max Leggeri.

Fanno dibattere, invece, le parole di Claudio Ranieri dopo la partita. "Comincia a essere molto nervoso, abbastanza insofferente..." dice Antonio Felici sull'allenatore. Luigi Ferrajolo commenta così la situazione della Roma sull'argomento fair play finanziario: "La Roma si trova in questa situazione perché ha buttato 120 milioni nello scorso mercato".

La risposta alla domanda sul fair play finanziario ha mostrato un Ranieri un po’ stizzito, sarei curioso di sapere il perché (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Il campionato si può rimettere in piedi, ora ci sono 6 partite alla portata. Ieri Dybala non doveva giocare ma menomale che è sceso in campo perché dà qualità ad una squadra che altrimenti non ne ha molta... (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ieri è stata una partita oggettivamente brutta. Ancora più brutte, però, sono state le parole di Ranieri nel post-partita: dal punto di vista calcistico sta facendo un ottimo lavoro, risollevando la Roma rispetto alla situazione in cui l’aveva trovata. Sul piano comunicativo, invece, ho notato un totale dietrofront rispetto a quando era arrivato (MARIO CORSI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma, senza Paredes, Hummels e Koné, vince contro il Venezia in trasferta grazie ad un calcio di rigore realizzato da Dybala e ottiene l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato. La partita non ha offerto spunti degni di rilievo, ha giocato meglio il Venezia, ma le occasioni da gol le ha avute la Roma. É ancora troppo presto per esprimere un giudizio sugli esordienti Gourna Douath e Nelsson (LUIGI ESPOSITO, Retesport, 104.2)

Da quando è arrivato, Ranieri ha fatto tanti punti. Ora però affronterà tutte squadre che hanno ancora obiettivi... (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Ranieri comincia a essere molto nervoso, abbastanza insofferente. E io piano piano col passare delle ore comincio a convincermi che gliel'hanno incartata pure a lui. Friedkin deve essere un venditore eccezionale perché a Mourinho gliel'ha venduta, a De Rossi gliel'ha venduta, ma lì era facile con 3 milioni di stipendio, temo che l'abbia venduta anche a Ranieri... (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

La Roma si trova in questa situazione col Fair Play Finanziario perché ha buttato 120 milioni nello scorso mercato. Ranieri ha avuto la lealtà di spiegare la situazione, io lo difendo perché si trova a fare il dirigente come al solito nel vuoto, da solo. In questo momento per me non arriverà ne Ancelotti, ne Mancini o altri simili ma potrà arrivare un allenatore come Italiano (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

C'è un accumulo di cariche nella Roma di cui io non ho memoria, con un allenatore che già sa che farà il dirigente. Probabilmente all'inizio, quando la situazione tecnica era disastrosa, Ranieri parlava da allenatore, ora, con una situazione migliorata, si esprime da dirigente (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio lo Sport)

Un po' di beneficio a Ranieri gli va dato, non me la sento di condannarlo: è venuto a gestire un'emergenza di campo, che abbia sbagliato qualche frase ci può stare. Pellegrini? Lo stanno accompagnando alla porta e ci sono buonissime possibilità che giochi nel Napoli la prossima stagione... (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Questo campionato mediocre non mi suscita emozioni: vittoria che dà un po' di morale a un ambiente abbattuto (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Malgrado la vittoria, a Venezia ho visto tante ombre: non mi aspetto nulla contro il Porto (CLAUDIO CAPUANO, Retesport, 104.2)