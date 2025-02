Giovedì sera andrà in scena il primo round del playoff di Europa League tra Porto e Roma. I giallorossi scenderanno in campo a Trigoria per la rifinitura mercoledì alle ore 13, prima della partenza nel pomeriggio per Oporto, dove intorno alle 19.45 Claudio Ranieri terrà la conferenza stampa della vigilia accompagnato da un calciatore.