IL PUNTO DEL LUNEDÌ - Zazzaroni: "Meglio guardare avanti" - D'UBALDO: "Personalità e carattere fondamentali per dare un senso alla stagione"

La Roma torna a vincere in campionato, contro il Venezia, dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia. Per i giallorossi si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo in Serie A. Per Zazzaroni però la stagione ormai è compromessa perché "la Roma è fuori dalla corsa Champions e dalla Coppa Italia ed è distante anni luce anche da un posto nella prossima Europa League". Secondo D'Ubaldo invece "Ci sono però aspetti positivi in questa trasferta, oltre ai tre punti". Carmellini sulle pagine de Il Tempo invece sottolinea l'importanza di Dybala per i giallorossi: "Anche ieri Ranieri lo deve ringraziare".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

F. LICARI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

(...) La Fiorentina, la Lazio, la Juve di Kolo Muaní che non sa ancora come gioca ma risolve le situazioni, il Milan che ha cambiato identità e ora deve trovare uno stile, il Bologna frenato a Lecce ma lassù, e la Roma che riemerge ma è discontinua. Nessuno molla la presa, al massimo rallenta un po'. Bello stabile. A meno che oggi non si scateni la tempesta.

I. ZAZZARONI - CORRIERE DELLO SPORT

(...) Questa Roma ha verosimilmente dieci giorni di vita. A meno che non riesca a eliminare il Porto, prolungando la stagione fino a metà marzo e poi con uno slancio di insano ottimismo - a metà aprile, e a maggio, e a Bilbao, e sarebbe un autentico miracolo di Ranieri che ai miracoli è abbonato. Perché la Roma è fuori dalla corsa Champions e dalla Coppa Italia ed è distante anni luce anche da un posto nella prossima Europa League. Errori e responsabilità di società, tecnici e giocatori li abbiamo elencati per mesi. Non è più tempo di processoni e processini ormai. Meglio guardare avanti. (...)

U. TRANI - CORRIERE DELLO SPORT

Venerdì Ranieri spiazza la platea: Hummels e Paredes sono stanchi, si meritano il weekend libero. La decisione di non convocarli sorprende e fa discutere. (...) Vittoria meritata e soprattutto prestazione seria dei giallorossi. Applicazione, concentrazione e carattere: Ranieri ha il meglio dal suo gruppo. Nessuno - alla fine saranno sedici i giocatori coinvolti - si permette di sottovalutare l'avversario del lunch match. Il risultato, l'ottavo utile di fila in serie A (5 vittorie e 3 pareggi) e il secondo consecutivo fuori casa dopo il digiuno di nove mesi, è la conseguenza del comportamento in campo. Hummels e Paredes, dunque, non servono contro il Venezia di Di Francesco. (...)

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Non è stata una bella Roma quella che ha inguaiato ancor di più il Venezia del povero Eusebio Di Francesco, ma la squadra giallorossa è riuscita a portare a casa la vittoria con un rigore di Dybala. Ci sono però aspetti positivi in questa trasferta, oltre ai tre punti. Ranieri ha collezionato l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato, la seconda vittoria consecutiva fuori casa dopo otto mesi di astinenza, il secondo clean sheet in serie A nel 2025 dopo quello nel derby. (...) Questa classifica che si muove, anche se chi sta davanti continua a viaggiare spedito e non accenna cedimenti, riaccende qualche timida speranza di poter rivolgere lo sguardo verso l'Europa. (...) Intanto questa vittoria restituisce morale dopo sconfitta di Milano e dimostra comunque che Ranieri è riuscito a trasferire ai suoi giocatori personalità e carattere: la squadra ha sempre avuto la capacità di ripartire dopo un passo falso. Personalità e carattere che saranno fondamentali per dare un senso a questa stagione.

T. CARMELLINI - IL TEMPO

(...) La Roma dopo il bel successo di Udine vince la seconda consecutiva in trasferta e cerca di tener lontani gli spettri della maledizione Coppa Italia che ha portato alla dolorosa eliminazione contro il Milan. Dybala ha voglia e si vede e anche se la Roma non ha fatto granché, quando bisogna mettere il timbro su una partita l'argentino c'è sempre e anche ieri Ranieri lo deve ringraziare per aver portato via tre punti pesanti da Venezia. (...)