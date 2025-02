Primavera, ROMA-FIORENTINA 0-0: fine primo tempo. 4 giallorossi ammoniti

Alle 18.00 al Tre Fontane la Roma ospita la Fiorentina, dietro in classifica di soli due punti, nella 24esima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico giallorosso, Gianluca Falsini, sceglie Sangaré dall'inizio nella difesa a 4, in mezzo al campo spazio a Levak, Di Nunzio e Romano. Davanti Coletta supporta Zefi e Misitano.

IL TABELLINO

ROMA: De Marzi; Sangaré, Nardin, Seck, Reale; Levak, Di Nunzio, Romano; Coletta; Zefi, Misitano.

A disp.: Kehayov, Marazzotti, Graziani, Almaviva, Della Rocca, Litti, Sugamele, Marchetti, Bah, Ceccarelli, Zinni.

All.: Falsini.

FIORENTINA: Vannucchi; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Scuderi; Keita, Ievoli, Harder; Bertolini, Braschi, Rubino.

A disp.: Leonardelli, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Tarantino, Romani, Puzzoli, Deli, Elia, Mazzeo, Angiolini.

All.: Galloppa.

Arbitro: Gianluca Grasso. Assistenti: Marco Pilleri - Domenico Russo.

Note: ammoniti Zefi (R), Reale (R), Di Nunzio (R), Nardin (R). Recupero: 1' pt.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

45'+1' - Termina senza reti la prima frazione di gioco.

45' - Un minuto di recupero.

40' - Giallo anche per Nardin.

36' - Ammonito Di Nunzio.

35' - Chance Roma! Bel cross di Sangaré da destra per Misitano al centro dell'area: l'attaccante ci prova col destro ma termina fuori.

26' - Cartellino giallo anche per Reale.

24' - Ammonito Zefi dopo un fallo su Braschi.

23' - Occasione Roma! Zefi innesca Misitano che dalla distanza impegna Vannucchi.

20' - Romano recupera palla e serve Coletta, il suo tiro viene deviato in angolo.

13' - Conclusione da dentro l'area di Ievoli, che chiede un tocco di mano di Seck. Per l'arbitro è tutto regolare.

8' - In area Sangaré si sposta la palla sul sinistro e tenta la conclusione, bloccata dal portiere avversario.

1' - Al via il match. Roma in maglia rossa, Fiorentina in campo con la divisa bianca.