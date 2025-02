Stadio Roma: club pronto a ripartire con gli scavi archeologici a Pietralata

Novità per quanto riguarda la vicenda legata alla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata. Come svelato dal giornalista Alessio Di Francesco, il club è pronto a riprendere l'attività degli scavi archeologici nella zona in cui sorgerà il nuovo impianto. Inoltre la conclusione della campagna d’indagine prescritta dalla Soprintendenza è una delle condizioni necessarie per permettere la consegna del progetto definitivo.

#AsRoma riprenderà gli scavi archeologici a #Pietralata. La conclusione della campagna d’indagine, prescritta dalla Soprintendenza, è condizione necessaria per la consegna del progetto definitivo dello #StadiodellaRoma pic.twitter.com/yWAbkGBVeG — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) February 10, 2025